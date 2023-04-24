Эксклюзив 24 апреля 2023, 22:17 Появились кадры с места обнаружения беспилотника в Павлово-Посадском районе Место обнаружения беспилотника в Павлово-Посадском районе засняли на видео

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Полиция и спецслужбы продолжают работать на месте падения беспилотника в в Павлово-Посадском районе. В распоряжении «360» оказались кадры с места.

Местный житель рассказал, что сам не видел и не слышал падения дрона.

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«Слышал о беспилотнике только <…> от полиции и тех, кто занимается этим делом. Вот от них я только услышал», — рассказал местный житель.

По его словам, мужчина, который живет рядом с местом обнаружения беспилотника, рассказал, что они с женой были на улице и слышали как упал дрон.

Беспилотник обнаружили 24 апреля в Павлово-Посадском городском округе. Он был оборудован двумя парашютами. Взрывчатых веществ у летательного аппарата не нашли, сообщал ранее ТАСС представитель силовых структур Московской области. Правоохранители устанавливают личность владельца беспилотника.

За понедельник, 24 апреля, это третий беспилотник, обнаруженный в Московской области. Первый дрон нашли в лесополосе недалеко от некоммерческого садового товарищества «Заря» в Богородском городском округе.

По неподтвержденным данным, речь идет об украинском беспилотном аппарате UJ-22 Airborn. Второй беспилотник обнаружили в двух километрах от первого.