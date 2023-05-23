Происшествия 23 мая 2023, 14:13 Беспилотник заметили на подлете к Москве — Shot Shot: на подлете к Москве со стороны Красногорска заметили беспилотник РИА «Новости»

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Беспилотный летательный аппарат обнаружили на подлете к Москве со стороны Красногорска. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, неизвестное летательное средство рядом с микрорайоном «Опалиха» обнаружил пилот вертолета Robinson, который направлялся в сторону деревни Лопотово.

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По предварительной информации, БПЛА двигался на высоте примерно 25 метров от земли. Пилот сразу сообщил о своей находке в экстренные службы.

Официально эти данные пока не подтвердили.

Запрет на запуск беспилотников ввели в Москве с 3 мая, напомнил RT. Исключение оставили лишь для государственных служб, которым выдают соответствующее разрешение на полет. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что несанкционированный запуск дронов является правонарушением, за которое полагается уголовная или административная ответственность.

Две недели назад неизвестный беспилотник заметили в аэропорту Домодедово во время посадки самолета авиакомпании Belavia.