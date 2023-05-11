Происшествия 11 мая 2023, 01:32 Беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Брянской области Брянский губернатор Богомаз: украинский БПЛА обстрелял административное здание в Стародубе РИА «Новости»

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Украинский беспилотник атаковал административное здание в городе Стародубе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет», — написал он.

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По словам губернатора, сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.

Вооруженные силы Украины вели обстрел по селу Курковичи Стародубского муниципального округа 9 мая. Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада.

Богомаз сообщал, что осколками боеприпаса выбило окна в дошкольном учреждении, сообщал RT. Также произошло возгорание постельных принадлежностей. Благодаря помощи пограничников огонь потушили до прибытия пожарных.

Жительница села Полевые Новоселки Брянской области лишилась ноги после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Населенный пункт подвергся атаке под утро 4 мая. Удар по селу со стороны ВСУ повредил несколько домов, также нарушилось энергоснабжение.

Ранее губернатор Богомаз сообщил, что два человека стали жертвами обстрела ВСУ в Брянской области. Разорвавшиеся снаряды полностью разрушили жилой дом.