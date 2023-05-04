Происшествия 04 мая 2023, 17:06 Жительница Брянской области лишилась ноги из-за обстрела ВСУ Mash: женщине оторвало ногу во время обстрела села в Брянской области со стороны ВСУ Telegram

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Жительница села Полевые Новоселки Брянской области осталась без ноги после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, украинцы атаковали населенный пункт под утро 4 мая. Женщина, которой оторвало ногу, оказалась единственной пострадавшей при обстреле ВСУ.

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«Ее госпитализировали и около 11 часов утра доставили в реанимацию», — написал Mash.

Состояние пострадавшей оценили как крайне тяжелое. Жительница Брянской области находится под присмотром врачей, добавили авторы Telegram-канала.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что удар по селу со стороны ВСУ повредил несколько домов и нарушил энергоснабжение. На место происшествия выезжали оперативные службы.

Ранее в Брянской области подорвали железную дорогу. Из-за этого с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов грузового состава.