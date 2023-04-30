Происшествия 30 апреля 2023, 01:28 Два человека стали жертвами обстрела ВСУ в Брянской области Губернатор Богомаз: два человека погибли в результате атаки ВСУ на поселок Суземка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Суземка в Брянской области. Смертельные ранения получили два человека, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате нанесенного украинскими нацистами удара погибли двое мирных жителей», — указал Богомаз.

Реклама

По предварительной информации, в результате удара один жилой дом полностью разрушился, еще у двух жилых зданий зафиксировали частичные разрушения. На месте происшествия сейчас работают специалисты оперативных служб, резюмировал глава региона.

Ранее губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка. По его данным, в результате атаки пострадал один человек. После попадания украинского снаряда произошел пожар.

Брянская область и другие пограничные регионы РФ периодически попадают под обстрел Вооруженных сил Украины. Накануне брянские власти сообщили об ударе по Суземскому району. Националисты вели обстрел с помощью беспилотника, в результате случившегося один человек получил ранения.

Еще одну атаку ВСУ зафиксировали в Брянской области 28 апреля. Дрон повредил гараж, автомобиль и частное домовладение.