Происшествия 24 апреля 2024, 08:37 Беспилотник упал в промзоне Липецка Губернатор Артамонов сообщил о падении беспилотника в промзоне Липецка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дрон рухнул в промышленной зоне Липецка. Жертв в результате падения нет. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

На территории области в 04:25 по московскому времени ввели режим воздушной опасности.

Реклама

«Произошло падение БПЛА в промышленной зоне города Липецка. Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», — уточнили губернатор.

Также на территории Липецка ввели режим угрозы атаки БПЛА. Сирены не включали. Спустя время режим отменили. В регионе сохраняется желтый уровень опасности, указал губернатор.

По данным Артамонова, атаку по промышленной зоне совершили украинские боевики. Угрозы удара по жилому массиву не было. Он призвал не трогать обломки и не подходить к ним близко в случае обнаружения. Также губернатор попросил не распространять фотографии в Сети о последствиях атаки.

Недавно в регионе обнаружили обломки метеозонда. Артамонов уточнил, что они не представляют опасности.