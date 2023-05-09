09 мая 2023, 12:51
Беспилотник упал на площадку детского сада в Подмосковье
«МК» сообщил о падении беспилотника на территорию детского сада в Подольске
Неопознанный беспилотник упал на территорию детского сада «Петушок» в поселке Быково городского округа Подольск. Подробности происшествия сообщил «Московский комсомолец».
По данным журналистов, беспилотник рухнул на площадку дошкольного учреждения в минувшую субботу, 6 мая. Летательный аппарат нашел охранник детского сада и вызвал на место полицию.
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Прибывшие правоохранители обнаружили небольшой летательный аппарат серого цвета без каких-либо опознавательных знаков. В ходе осмотра выяснилось, что дрон опасность для людей и инфраструктуры не представлял. Полицейские начали поиски владельца беспилотника.
Официально данные о падении БПЛА не подтверждали.
В последние месяцы количество упавших беспилотников в Московском регионе значительно выросло. Последний известный случай в Подмосковье произошел в Коломне, где летательный аппарат рухнул в лесном массиве. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, а после к ним присоединились саперы.
Начиная с минувшей среды, 3 мая, в Московской области действует запрет на запуск частных беспилотников. Выдачу разрешений на полеты владельцам дронов ограничили. Исключение сделали для оперативных служб и органов государственной власти.
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