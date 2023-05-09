Происшествия 09 мая 2023, 12:51 Беспилотник упал на площадку детского сада в Подмосковье «МК» сообщил о падении беспилотника на территорию детского сада в Подольске Unsplash

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Неопознанный беспилотник упал на территорию детского сада «Петушок» в поселке Быково городского округа Подольск. Подробности происшествия сообщил «Московский комсомолец».

По данным журналистов, беспилотник рухнул на площадку дошкольного учреждения в минувшую субботу, 6 мая. Летательный аппарат нашел охранник детского сада и вызвал на место полицию.

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Прибывшие правоохранители обнаружили небольшой летательный аппарат серого цвета без каких-либо опознавательных знаков. В ходе осмотра выяснилось, что дрон опасность для людей и инфраструктуры не представлял. Полицейские начали поиски владельца беспилотника.

Официально данные о падении БПЛА не подтверждали.

В последние месяцы количество упавших беспилотников в Московском регионе значительно выросло. Последний известный случай в Подмосковье произошел в Коломне, где летательный аппарат рухнул в лесном массиве. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, а после к ним присоединились саперы.

Начиная с минувшей среды, 3 мая, в Московской области действует запрет на запуск частных беспилотников. Выдачу разрешений на полеты владельцам дронов ограничили. Исключение сделали для оперативных служб и органов государственной власти.