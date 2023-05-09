09 мая 2023, 00:45
Беспилотник сбит над Азовским морем в Крыму — СМИ
Baza: неизвестный беспилотник сбит над Азовским морем в Крыму
Неизвестный летательный аппарат сбили над Азовским морем в районе села Глазовка Ленинского района в Крыму, сообщил Telegram-канал Baza. Обломки дрона, как указано в сообщении, обнаружить не смогли.
По предварительной информации, жертв и разрушений не последовало.
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На днях над Черным морем российской ПВО сбили 22 ударных беспилотника. Более десятка дронов атаковали полуостров и Севастополь, но в итоге все обошлось.
А 6 мая над Крымом российская ПВО перехватила баллистическую ракету, запущенную украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Гром-2».
Ранее губернатор Белгородкой области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе сбили БПЛА самолетного типа. Также неизвестный летательный аппарат упал в огород частного домовладения в станице Тамань на Кубани. В обоих случай также обошлось без жертв и разрушений.
Беспилотники
Крым
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