08 мая 2023, 23:59
Обломки неизвестного аппарата упали во дворе дома на Кубани
Неизвестный предмет упал во дворе жилого дома в кубанской станице Тамань
Неизвестный предмет рухнул во дворе жилой застройки в станице Тамань на Кубани. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«В станице Тамань примерно в 16:30 на придомовую территорию одного из домов по улице им. Калинина упал неизвестный предмет», — говорится в сообщении.
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Территорию оцепили, экстренные службы искали фрагменты неизвестного предмета.
Очевидцы сначала услышали громкий хлопок, после чего непонятный предмет упал в огород одного из частных домохозяйств.
По информации Telegram-канала Kub Mash, неизвестный летательный аппарат был сбит системой ПВО.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли села Казначеевка и Бирюч Валуйского городского округа. По предварительным данным, в результате обстрела среди жителей села Казначеевка никто не пострадал.
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