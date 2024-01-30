Происшествия 30 января 2024, 07:40 Беспилотник сбили в Севастополе Губернатор Севастополя Развожаев: силы ПВО сбили беспилотник в районе Бельбека РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над акваторией в районе Бельбека. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека», — уточнил он.

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По словам Развожаева, все службы перевели в состояние боевой готовности. Губернатор призвал всех местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Данных о пострадавших нет. Развожаев уточнил, что спасательная служба Севастополя пока не зафиксировала повреждений инфраструктуры.

«Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО», — добавил губернатор.

Утром во вторник, 30 января, глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке украинских боевиков атаковать регион. ВСУ применили беспилотник самолетного типа. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА.

Всего, по данным Минобороны, силы ПВО ночью перехватили 21 беспилотник в небе над Крымом, Брянской, Белгородской, Калужской и Тульской областями.