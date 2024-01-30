Происшествия 30 января 2024, 07:48 Военные сбили над российскими регионами 21 беспилотник Минобороны России: силы ПВО сбили 21 БПЛА над пятью регионами РИА «Новости»

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Над Крымом, Брянской, Белгородской, Калужской и Тульской областями перехватили 21 беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России.

Киевский режим, по информации пресс-службы, ночью предпринял попытку массовой террористической атаки по объектам на территории России. Дежурные средства ПВО перехватили 21 беспилотник в пяти регионах. Из них 11 засекли в небе над Крымом, пять — в Белгородской области. Три аппарата уничтожили в Брянской области, по одному — в Калужской и Тульской областях.

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Уничтожение дрона над акваторией Черного моря в районе Бельбека подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Инфраструктура не получила повреждений. Другой БПЛА засекли над территорией Навлинского района Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что никто не пострадал. Обломки третьего БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки на окраине Калуги. Губернатор Владислав Шапша заявил, что никто не пострадал.