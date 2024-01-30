Происшествия 30 января 2024, 07:27 ВСУ атаковали беспилотником Брянскую область Богомаз: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные попытались в очередной раз атаковать территорию Брянской области, применив беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Российские средства ПВО ликвидировали дрон, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Информация об этом появилась в 07:13. По данным Богомаза, в результате атаки никто не пострадал, на земле разрушений не зафиксировали.

Реклама

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил губернатор.

Он поблагодарил за работу военнослужащих подразделений ПВО.

В ночь на 30 января ВСУ запустили по Брянской области еще один дрон. Тогда они атаковали Трубчевский район. Также обошлось без пострадавших среди мирных жителей, инфраструктура не повреждена.