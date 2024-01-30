30 января 2024, 07:27
ВСУ атаковали беспилотником Брянскую область
Богомаз: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Украинские военные попытались в очередной раз атаковать территорию Брянской области, применив беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Российские средства ПВО ликвидировали дрон, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Информация об этом появилась в 07:13. По данным Богомаза, в результате атаки никто не пострадал, на земле разрушений не зафиксировали.
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«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил губернатор.
Он поблагодарил за работу военнослужащих подразделений ПВО.
В ночь на 30 января ВСУ запустили по Брянской области еще один дрон. Тогда они атаковали Трубчевский район. Также обошлось без пострадавших среди мирных жителей, инфраструктура не повреждена.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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