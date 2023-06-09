Мир 09 июня 2023, 10:22 Турция станет еще дороже для российских туристов Экономист Эрчин предупредил россиян о подорожании отдыха в Турции из-за роста курса лиры РИА «Новости»

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Туры в Турцию подорожают из-за роста цен, который спровоцировала инфляция, и увеличения курса лиры. Такое заявление РИА «Новости» сделал сделал экономист Реджеп Эрчин.

«Учитывая рост цен, <…> для российских туристов Турция станет немного дороже», — заявил Эрчин.

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Он пояснил, что в числе причин подорожания отдыха — рост цен и увеличение курса доллара по отношению к национальной валюте — лире.

Эксперт обратил внимание, что эта стоимость туров не должна негативно повлиять на турецко-российские отношения, которые достаточно глубоки, чтобы меняться в угоду краткосрочной политике.

По словам экономиста, для европейских туристов Турция превращается в «дешевый курортный поселок».

Аналитики Страхового Дома ВСК сочли республику самой опасной курортной страной для россиян. Именно в Турции происходят около 41% страховых случаев.