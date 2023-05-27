27 мая 2023, 09:16
Беспилотник атаковал ТЭЦ в Белгороде — Baza
Baza: в Белгороде беспилотник атаковал местную ТЭЦ
Беспилотник сбросил два взрывных устройства на территорию ТЭЦ на Северо-Донецкой улице в Белгороде. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
ЧП произошло в ночь на 27 мая. По предварительным данным, никто не пострадал.
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Власти Белгородской области официально этот факт пока не подтвердили.
Регион регулярно попадает под обстрелы и налеты беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских боевиков. Днем ранее ВСУ с БПЛА сбросили взрывное устройство в селе Поповка. Из двух снарядов сдетонировал один, никто из местных жителей не пострадал. На место оперативно выехали экстренные службы.
В четверг, 25 мая, националисты с беспилотника сбросили боеприпас на административное здание в поселке Октябрьском. В результате взрыва осколки посекли кровлю и фасад, пострадали окна.
Ранее при обстреле Шебекинского городского округа пострадал один человек.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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