Происшествия 27 мая 2023, 09:16 Беспилотник атаковал ТЭЦ в Белгороде — Baza Baza: в Белгороде беспилотник атаковал местную ТЭЦ РИА «Новости»

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Беспилотник сбросил два взрывных устройства на территорию ТЭЦ на Северо-Донецкой улице в Белгороде. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

ЧП произошло в ночь на 27 мая. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Власти Белгородской области официально этот факт пока не подтвердили.

Регион регулярно попадает под обстрелы и налеты беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских боевиков. Днем ранее ВСУ с БПЛА сбросили взрывное устройство в селе Поповка. Из двух снарядов сдетонировал один, никто из местных жителей не пострадал. На место оперативно выехали экстренные службы.

В четверг, 25 мая, националисты с беспилотника сбросили боеприпас на административное здание в поселке Октябрьском. В результате взрыва осколки посекли кровлю и фасад, пострадали окна.

Ранее при обстреле Шебекинского городского округа пострадал один человек.