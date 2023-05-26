Происшествия 26 мая 2023, 19:23 Беспилотник сбросил два взрывных устройства на белгородское село Поповка Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке беспилотника с бомбами на село Поповка Ministry of Defense of Ukraine

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Заряженный двумя взрывными устройствами беспилотник сбросил груз в селе Поповка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что сдетонировал только один из двух снарядов. В результате происшествия пострадавших среди местных жителей нет. Здания тоже не получили никаких повреждений.

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Для обезвреживания несработавшей бомбы на место выехали оперативные службы и взрывотехники.

Украинские боевики не в первый раз отправляют переносящие снаряды беспилотники в сторону Белгородской области. В минувший четверг, 25 мая, дрон сбросил боеприпас на административное здание в поселке Октябрьском. От взрывной волны в помещениях выбило окна, а осколки посекли фасад и кровлю. На место прибыли оперативные службы для ликвидации последствий атаки.