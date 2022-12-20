Важное 20 декабря 2022, 16:54 Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области Глава Брянской области Богомаз: админздание и машина повреждены из-за атаки беспилотника

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Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области. Повреждения получили административное здание и машина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате атаки беспилотника на территории РЭС в Трубчевском районе Брянской области повреждено административное здание и автомобиль», — написал он.

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Пострадавших при атаке БПЛА нет. Глава Брянской области подчеркнул, что на месте происшествия уже работают спецслужбы.

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Регион находится на границе с Черниговской и Сумской областями Украины. Территория неоднократно подвергалась атакам со стороны войск Вооруженных сил Украины.

Утром 20 декабря Богомаз сообщал об обстрелах Суземского района. В результате случившегося никто не пострадал. В одном из поселков частично нет света. Также от удара ВСУ повреждены железнодорожные пути. До восстановления движения власти района организуют автобусное сообщение для местного населения.

Также от атак боевиков киевского режима страдает Белгородская область. 20 декабря украинские военные обстреляли село Шебекино.