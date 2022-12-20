Происшествия 20 декабря 2022, 13:53 Шебекино после обстрела осталось без воды «Белоблводоканал»: водоснабжение в Шебекине отключили из-за аварии на электросетях РИА «Новости»

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Шебекино осталось не только без электричества, но и воды. Специалисты подключат дизельгенераторы, но полностью запустить водоснабжение получится только после возобновления электроснабжения. Об этом заявил «Белоблводоканал».

«Аварийные службы „Водоканала“ работают над возобновлением водоснабжения, которое возникло из-за отключения электроэнергии в городе», — уточнили коммунальщики.

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Отключение света вывело из строя насосные станции, из-за чего весь город остался без воды. Специалисты запустят три дизельных генератора, но этого недостаточно: по данным пресс-службы «Белоблводоканала», водоснабжение восстановят полностью только после того, как запустят электричество.

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Город обстреляли 20 декабря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что из-за попадания снарядов произошли сбои подачи электричества, без света осталась примерно треть Шебекинского городского округа. Кроме того, во время обстрелов повредили склады в промзоне, пострадал мужчина — его госпитализировали с переломами костей предплечья.