15 февраля 2024, 10:03
Три резервуара с топливом загорелись на курской нефтебазе
Три резервуара с бензином загорелись на курской нефтебазе после атаки дрона
На нефтяной базе под Курском загорелись три резервуара с бензином после атаки украинского дрона. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.
«Три резервуара с бензином объемом 2,1 тысячи кубических метров горят на территории нефтяной базы в результате атаки украинского БПЛА», — сообщили в службах.
Реклама
Ночью в четверг о факте атаки украинского дрона на нефтебазу в Курском районе сообщал в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он отмечал, что никто из персонала не пострадал, на место ЧП прибыли экстренные службы.
Telegram-канал Shot также сообщал, что украинские националисты попытались атаковать беспилотником Губкинскую нефтяную базу под Белгородом.
Дрон уничтожили в воздухе, его обломки рухнули на территорию нефтебазы в селе Долгое. Пресс-служба Минобороны ликвидацию ударного летательного аппарата никак не комментировала.
Беспилотники
Бензин
ВСУ
Реклама
Реклама