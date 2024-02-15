Происшествия 15 февраля 2024, 10:03 Три резервуара с топливом загорелись на курской нефтебазе Три резервуара с бензином загорелись на курской нефтебазе после атаки дрона РИА «Новости»

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На нефтяной базе под Курском загорелись три резервуара с бензином после атаки украинского дрона. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

«Три резервуара с бензином объемом 2,1 тысячи кубических метров горят на территории нефтяной базы в результате атаки украинского БПЛА», — сообщили в службах.

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Ночью в четверг о факте атаки украинского дрона на нефтебазу в Курском районе сообщал в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он отмечал, что никто из персонала не пострадал, на место ЧП прибыли экстренные службы.

Telegram-канал Shot также сообщал, что украинские националисты попытались атаковать беспилотником Губкинскую нефтяную базу под Белгородом.

Дрон уничтожили в воздухе, его обломки рухнули на территорию нефтебазы в селе Долгое. Пресс-служба Минобороны ликвидацию ударного летательного аппарата никак не комментировала.