04 февраля 2024, 12:09
«Ударило в спину и придавило плитой». Пострадавший — об обстреле Лисичанска
Пострадавший при ударе ВСУ по Лисичанску заявил, что его придавило плитой
Удар ВСУ по пекарне застал находившихся там людей врасплох. По словам одного из выживших, все произошло за считаные секунды. Видео из Луганской республиканской клинической больницы, где находится пострадавший, опубликовала пресс-служба правительства ЛНР.
«Привезли продукты, начали разгружать. Ничего не понял. Секунды… Слышу — крики. Меня ударило что-то в спину и придавило плитой. Очень многие люди кричали „Помогите!“» — поделился мужчина.
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Он поблагодарил спасателей и военных, которые достали его из-под завалов. По словам пострадавшего, это заняло час-полтора, а потом мужчина потерял сознание.
Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, присутствовавшая в палате, поинтересовалась, как он себя чувствует.
«Пошевелиться сейчас не могу, но меня вылечат», — с уверенностью ответил житель Лисичанска.
ВСУ обстреляли пекарню 3 февраля, в результате погибли 28 человек, 10 человек получили травмы. Из них шесть человека находятся в больнице. Состояние четырех пострадавших врачи оценили как крайне тяжелое.
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Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
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