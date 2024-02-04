Происшествия 04 февраля 2024, 12:09 «Ударило в спину и придавило плитой». Пострадавший — об обстреле Лисичанска Пострадавший при ударе ВСУ по Лисичанску заявил, что его придавило плитой

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Удар ВСУ по пекарне застал находившихся там людей врасплох. По словам одного из выживших, все произошло за считаные секунды. Видео из Луганской республиканской клинической больницы, где находится пострадавший, опубликовала пресс-служба правительства ЛНР.

«Привезли продукты, начали разгружать. Ничего не понял. Секунды… Слышу — крики. Меня ударило что-то в спину и придавило плитой. Очень многие люди кричали „Помогите!“» — поделился мужчина.

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Он поблагодарил спасателей и военных, которые достали его из-под завалов. По словам пострадавшего, это заняло час-полтора, а потом мужчина потерял сознание.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, присутствовавшая в палате, поинтересовалась, как он себя чувствует.

«Пошевелиться сейчас не могу, но меня вылечат», — с уверенностью ответил житель Лисичанска.

ВСУ обстреляли пекарню 3 февраля, в результате погибли 28 человек, 10 человек получили травмы. Из них шесть человека находятся в больнице. Состояние четырех пострадавших врачи оценили как крайне тяжелое.