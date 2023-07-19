Происшествия 19 июля 2023, 21:38 Беременная женщина и ребенок пострадали в Макеевке во время обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Беременная женщина и годовалая девочка получили ранения во время обстрела Кировского района Макеевки украинскими боевиками. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 июля по состоянию на 20:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: по улице Комсомольской, 5 ранена девочка 2022 года рождения <…> и беременная женщина 1992 года рождения», — уточнили в публикации.

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ВСУ также обстреляли Червоногвардейский район Макеевки 16 июля. В результате атаки погибла 69-летняя мирная жительница. Украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров.

Подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки противника на Краснолиманском направлении. Ударами авиации не дали украинским боевикам продвинуться к городу Макеевка Луганской Народной Республики.