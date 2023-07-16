Происшествия 16 июля 2023, 20:59 Жительница Макеевки погибла во время обстрела ВСУ СЦКК: женщина погибла во время обстрела Макеевки со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Мирная жительница погибла во время обстрела Червоногвардейского района Макеевки украинскими боевиками. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 июля по состоянию на 19:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц: по улице Кальмиусской, 66 погибла женщина 1954 года рождения», — сказано в сообщении.

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Первый обстрел Макеевки Украина начала в 17:15. ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров.

Следующая атака на город произошла в 18:00. Враг снова направил по населенному пункту пять таких же снарядов.

Не прекращаются обстрелы и Донецка. Последний из них зафиксировали в 20:30. Украинские военные открыли огонь со стороны Галицыновки, выпустив шесть снарядов.

Ранее сообщалось о гибели женщины после обстрела из «Градов» центрального района Шебекина в Белгородской области. Во время атаки она ехала на велосипеде по тротуару.