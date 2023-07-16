16 июля 2023, 20:59
Жительница Макеевки погибла во время обстрела ВСУ
СЦКК: женщина погибла во время обстрела Макеевки со стороны ВСУ
Мирная жительница погибла во время обстрела Червоногвардейского района Макеевки украинскими боевиками. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 июля по состоянию на 19:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц: по улице Кальмиусской, 66 погибла женщина 1954 года рождения», — сказано в сообщении.
Реклама
Первый обстрел Макеевки Украина начала в 17:15. ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров.
Следующая атака на город произошла в 18:00. Враг снова направил по населенному пункту пять таких же снарядов.
Не прекращаются обстрелы и Донецка. Последний из них зафиксировали в 20:30. Украинские военные открыли огонь со стороны Галицыновки, выпустив шесть снарядов.
Ранее сообщалось о гибели женщины после обстрела из «Градов» центрального района Шебекина в Белгородской области. Во время атаки она ехала на велосипеде по тротуару.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама