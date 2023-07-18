Спецоперация 18 июля 2023, 12:47 Российские войска за сутки отбили 20 атак ВСУ в зоне спецоперации Минобороны сообщило о 20 неудачных атаках ВСУ в трех направлениях в зоне СВО РИА «Новости»

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Украинские войска совершили 20 попыток атаковать позиции российских военных на Донецком, Краснолиманском и Запорожском направлениях. Каждый раз противник понес серьезные потери, благодаря слаженным и активным действиям российских войск. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что сразу 12 атак противника отбила Южная группировка войск, действующая на Донецком направлении. В течение суток украинские боевики пытались продвинуться к селам Первомайскому, Веселовка, городам Красногоровка и Марьинка, а также занять территорию западнее села Клещеевка Донецкой Народной Республики.

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В ходе отбитых атак российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника около сел Ступочки и Красного, а также города Константиновки.

Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 400 человек личного состава, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийскую систему М777, три самоходные артиллерийские установки Krab, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы «Мста-Б», а также орудия Д-20 и Д-30.

Около города Красногоровка Южная группировка войск уничтожила склад боеприпасов

На Краснолиманском направлении две атаки противника отразили подразделения группировки войск «Центр». Ударами авиации и огнем артиллерии они не дали украинским боевикам продвинуться к селу Червоная Диброва и городу Макеевка Луганской Народной Республики.

Также понесли поражения подразделения противника около села Терны Донецкой Народной Республики, сел Ковалевка и Кармазиновка Луганской Народной Республики. Кроме того, военные группы «Центр» пресекли деятельность группировки диверсантов около поселка Кузьмино.

«За сутки на данном направлении уничтожены до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-30», — рассказал Конашенков.

На Запорожском и Южно-Донецком направлениях российские войска отразили по три попытки наступления украинских войск. В первом случае противник пытался выйти к селу Новоданиловка, но с потерями отступил. На Южно-Донецком направлении ВСУ безуспешно атаковали позиции российских сил около поселка Владимировка и села Урожайного Донецкой Народной Республики.

Также российские войска поразили позиции противника около сел Приютного и Малая Токмачка, города Орехова Запорожской области, а также села Урожайного. Общие потери ВСУ на этом участке проведения специальной военной операции составили до 200 человек, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубицу «Мста-Б», а также пушку Д-44.

Кроме того, российские военные уничтожили три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противник потерял до 50 человек личного состава, четыре пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».