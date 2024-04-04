Происшествия 04 апреля 2024, 01:21 Бензовоз перевернулся в Ростовской области На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перевернулся бензовоз, началась утечка

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Грузовик с бензином опрокинулся на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области, случилась утечка горючего. Об этом сообщили ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

«На 794-м километре трассы М-4 „Дон“ опрокинулся бензовоз. В результате ДТП произошла утечка дизельного топлива», — уточнили в ведомстве.

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В настоящий момент спасатели вместе с дорожными организациями ликвидируют последствия случившегося, задействованы 27 человек и 12 машин.

В марте смертельное ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля случилось под Петербургом. Оба транспорта столкнулись, в итоге погиб водитель легковушки. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Еще одна дорожная авария с бензовозом случилась в декабре прошлого года. Он столкнулся с другим грузовиком на трассе Ростов — Новошахтинск. В ходе ДТП погибли два человека.