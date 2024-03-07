07 марта 2024, 18:04
Смертельное ДТП с участием бензовоза и легковушки произошло под Петербургом
Авария, в которой погиб один человек, произошла в четверг, 6 марта, на автодороге А-120 в районе поворота на Михайловское недалеко от Петербурга. Об этом рассказал сайт «Патрульный Петербурга».
Как уточнили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти, столкнулись бензовоз и легковой автомобиль. На место ЧП прибыли спасатели отряда Шлиссельбурга, чтобы деблокировать тело водителя легковушки.
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Сейчас правоохранители уточняют все обстоятельства случившегося.
Санкт-Петербург
ДТП
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