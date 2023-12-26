Происшествия 26 декабря 2023, 12:41 Два человека погибли в ДТП с участием бензовоза в Ростовской области

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Столкновение бензовоза и грузового автомобиля произошло на трассе Ростов — Новошахтинск в Ростовской области. В аварии погибли два человека, сообщил«Царьград» со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительным данным, мужчина за рулем МАЗа с полуприцепом не справился с управлением и врезался в бензовоз КамАЗ.

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Отмечается, что от полученных травм оба водителя скончались до приезда скорой помощи. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.