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    12 августа 2020, 17:08

    Белоруса со взрывными устройствами задержали в Могилеве. Он собирался в Минск на протесты

    Эля Данилюк

    В Могилеве задержан местный житель, который собирался в Минск на протесты. При себе у него найдены оружие и взрывные устройства.

    Об этом сообщило издание «БелТА» со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.

    Фото УВД Могилевского облисполкома

    По информации ведомства, задержанным оказался 26-летний ранее судимый мужчина. Уже установлено, что он собирался выехать в Минск и принять участие в протестах в день выборов.

    На кадрах, снятых во время обыска, видно, что нашли у молодого человека. Помимо пачек селитры, это еще и пиротехнические изделия, нож, кастет, самодельные взрывные устройства и полный набор деталей для изготовления огнестрельного оружия.

    Ранее местные власти рассказали о задержании организаторов массовых беспорядков. Один из них — житель Минска, который «координировал сотнями». Местный телеканал также сообщил, что толпой управлял штаб экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.

    Александр Лукашенко тоже отреагировал на акции протеста. Он назвал протестующих людьми «с криминальным прошлым».

    Новости SMI.FM