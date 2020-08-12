Белоруса со взрывными устройствами задержали в Могилеве. Он собирался в Минск на протесты

В Могилеве задержан местный житель, который собирался в Минск на протесты. При себе у него найдены оружие и взрывные устройства.

Об этом сообщило издание «БелТА» со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.

Фото УВД Могилевского облисполкома

По информации ведомства, задержанным оказался 26-летний ранее судимый мужчина. Уже установлено, что он собирался выехать в Минск и принять участие в протестах в день выборов.

На кадрах, снятых во время обыска, видно, что нашли у молодого человека. Помимо пачек селитры, это еще и пиротехнические изделия, нож, кастет, самодельные взрывные устройства и полный набор деталей для изготовления огнестрельного оружия.

Ранее местные власти рассказали о задержании организаторов массовых беспорядков. Один из них — житель Минска, который «координировал сотнями». Местный телеканал также сообщил, что толпой управлял штаб экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Александр Лукашенко тоже отреагировал на акции протеста. Он назвал протестующих людьми «с криминальным прошлым».