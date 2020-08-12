«Люди с криминальным прошлым». Лукашенко созвал совещание по протестам

Три дня подряд шли акции протеста в Белоруссии. Люди выходили на улицы. Силовики скручивали агрессивных демонстрантов, есть раненые. В среду Лукашенко решил провести совещание, чтобы обсудить ситуацию с народным настроением.

По словам Александра Лукашенко, сейчас для правительства в приоритете стоит безопасность горожан и защита конституционного строя.

Также избранный президент Белоруссии емко охарактеризовал всех протестующих.

«Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, „гуляй дядя по улицам и проспектам“. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться [надо] на работу тем, кто не работает», — заявил Лукашенко, его процитировал ТАСС.

Протестные акции в Минске не обошлись и без жертв. Ранее СК Белоруссии заявил об одном погибшем во время митинга. Среди пострадавших есть и российские журналисты, часть из них были задержаны и не выходили на связь.

Во вторник Вероника Цепкало записала видеообращение, в котором просит мировое сообщество признать единственным легитимным президентом Светлану Тихановскую. Также Цепкало уверена, что подобными действиями Лукашенко пытается скрыть геноцид белорусского народа. Среди знаменитостей также отметился белорусский певец Макс Корж, который призвал соотечественников прекратить протестные акции, так как это все равно ничего не изменит.