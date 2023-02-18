Мир 18 февраля 2023, 22:40 НАТО отказал Украине в поставке кассетных бомб и фосфорных боеприпасов Столтенберг: НАТО не передаст Украине кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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НАТО не рекомендует использовать кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы, а также не поставлять их Украине. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу Ntv.

«НАТО не рекомендовала и не поставляла такие виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы», — сказал он.

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время выступления на Мюнхенской конференции потребовал от стран Запада предоставить ВСУ кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы. Он отметил, что нет причин не использовать их в ходе конфликта на Украине.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поставки оружия на Украину в ближайшие месяцы значительно вырастут. По его слова нынешние объемы военной помощи будут больше всего 2022 года.

Сунак также пообещал, что Великобритания первой передаст ВСУ дальнобойное оружие, которое они могут использовать для ударов по утраченным территориям, включая Крым.