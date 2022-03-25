ВСУ могли использовать фосфорные бомбы при атаке на Донецк

Украинские военные в ходе очередной атаки на Донецк могли использовать запрещенные фосфорные боеприпасы. Такое мнение высказали очевидцы происходящего. Видео опубликовано в Теlеgrаm-канале издания «Ura.ru».

На видеокадрах показано, что с неба на город сыпется некая светящаяся субстанция.

«На Донецк что-то падает. Как будто фосфор какой-то», — сообщил очевидец за кадром, комментируя происходящее.

Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские националисты 25 марта обстреляли город из ракетно-тактического комплекса «Точка-У». Один из снарядов упал на улице Новозаводской в поселке Авдотьино. Второй снаряд упал на проспекте Ленинском.

Также штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что обстрелы ВСУ лишили станицу Ясиноватую источников электричества. Данных о жертвах среди мирного населения от обстрела города 24 марта нет. Ранее штаб заявлял, что 23 марта от действий ВСУ погибла жительница Ясиноватой.