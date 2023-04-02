Происшествия 02 апреля 2023, 19:59 Появилось новое видео после взрыва в кафе, где погиб Владлен Татарский Последствия взрыва в кафе, где погиб Владлен Татарский, сняли на видео

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При взрыве в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, пострадали 16 человек, сообщили ТАСС в региональном главке МВД. Последствия ЧП сняли на видео.

На кадрах можно видеть несколько человек, получивших травмы. Некоторые из них в крови. В настоящее время им оказывают помощь. На место прибыли машины скорой помощи, полиция и Росгвардия.

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Губернатор Петербурга Александр Беглов взял на себя координацию работы спецслужб и оказания помощи пострадавшим, заявили агентству в пресс-службе городской администрации.

Все обстоятельства случившегося уточняются. По неподтвержденным официально данным, взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую подарили Татарскому.