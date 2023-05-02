Происшествия 02 мая 2023, 14:06 Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму после нападения Баскетболиста ЦСКА Шведа госпитализировали с травмой головы после нападения РИА «Новости»

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Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед попал в больницу с черепно-мозговой травмой после совершенного на него нападения. Об этом проинформировала пресс-служба армейцев.

ЧП произошло вечером 1 мая. На игрока напали неизвестные, когда тот выходил из одного московского ресторана. Спортсмен был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. После этого он обратился в полицию.

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«Из-за травмы Швед не сможет принять участия в ближайших матчах команды», — сообщила пресс-служба ЦСКА.

Швед вернулся в ЦСКА в августе 2021 года. До этого он играл за «Химки», «Динамо», «Миннесоту Тимбервулвз», «Филадельфию», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».

Ранее сообщалось о смерти чемпиона мира 2021 года по лыжной акробатике Павла Кротова. Он скончался в возрасте 30 лет. По словам тренера сборной России Александра Понгильского, фристайлист умер из-за кровоизлияния в мозг.