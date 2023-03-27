Спорт 27 марта 2023, 15:05 Названа причина смерти фристайлиста Кротова Тренер сборной России Понгильский: фристайлист Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг РИА «Новости»

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Фристайлист Павел Кротов скончался из-за кровоизлияния в мозг. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России Александр Понгильский.

«Врачи сообщили, что во сне у Павла лопнул сосуд, он умер из-за кровоизлияния в мозг», — сказал он.

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О смерти Кротова в возрасте 30 лет стало известно 25 марта. Похороны спортсмена пройдут в Ярославской области 28 марта.

«Во вторник в Ярославле пройдет прощание с Павлом, в тот же день его похоронят в области», — добавил Понгильский.

Ранее тренер в беседе с «Чемпионатом» признался, что для него новость о смерти Кротова стала огромным ударом. По его словам, фристайлист занимался восстановлением после травм и планировал вернуться в спорт.

Кротов дважды одерживал победы на этапах Кубка России, он является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике. Кроме того, фристайлист принимал участие на двух Олимпиадах, в 2014 и 2018 годах.