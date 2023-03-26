Знаменитости 26 марта 2023, 13:29 Победитель ЧМ-2021 по фристайлу Кротов умер в возрасте 30 лет ФФР поможет семье умершего чемпиона мира по фристайлу Кротова РИА «Новости»

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Чемпион мира 2021 года по лыжной акробатике из России Павел Кротов умер 26 марта в возрасте 30 лет. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Федерации фристайла РФ (ФФР). Их процитировал ТАСС.

Причина ухода из жизни Кротова пока не разглашается. Ее пообещали назвать на следующий день после гибели спортсмена — 27 марта.

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«Коллектив Федерации фристайла России выражает глубокие и искренние соболезнования семье, близким и коллегам», — заявили в ФФР.

Также представители ведомства отметили, что знакомые с Кротовым наверняка запомнят его как доброго, отзывчивого и храброго человека.

Позднее сотрудники ФФР сообщили, что федерация окажет помощь семье умершего чемпиона.

Личный тренер Кротова Александр Понгильский напомнил, что перед Олимпиадой в Токио его подопечный повредил колено и не участвовал в соревнованиях. Также из-за травмы спортсмен потратил весь последний сезон на восстановление.