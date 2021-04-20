Барнаульскому таксисту вместо оплаты поездки перерезали горло

Таксист в Барнауле пострадал от рук своих пассажиров, которые вместо оплаты поездки перерезали ему горло. Водителю удалось спастись, его забрали на скорой помощи. Об этом сообщил «МК Барнаул».

Минувшей ночью таксист решил подвезти нескольких неизвестных, которые поначалу показались ему адекватными и веселыми ребятами. Но ближе к завершению поездки кто-то из них достал нож и перерезал ему горло. Таксисту удалось выжить. По его словам, когда нападавшие поняли, что убийство не прошло, то тут же скрылись с места.

Водитель призвал всех таксистов быть внимательнее и осмотрительнее. Мужчина обратился в полицию. С его машины сняли отпечатки пальцев и начали поиск нападавших. Жизни водителя ничто не угрожает.

В Казани водитель такси ранее избил мать двоих детей после того, как женщина решила взять в машину свои детские кресла. Водителя это возмутило и он начал выгонять клиентку из салона, а вслед за ней вытолкнул и детей.

Жительница Москвы ранее обвинила таксиста в изнасиловании. Женщина рассказала, что во время поездки уснула, а когда проснулась, обнаружила, что ее насилуют.