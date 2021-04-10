СМИ: москвичка обвинила таксиста в изнасиловании

Женщина из Москвы обвинила водителя «Яндекс.Такси» в изнасиловании. Пострадавшая обратилась в полицию.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Женщина пояснила, что была нетрезва и уснула во время поездки. Когда она проснулась, то обнаружила, что водитель совершает с ней половой акт.

По данным Life, женщина не рискнула сопротивляться, а после случившегося обратилась в полицию. На следующий день мужчину задержали. Он признался в содеянном. На него завели уголовное дело по статья «Изнасилование».

Ранее в Сети появился очередной треш-стрим. Многодетную мать из Ярославля изнасиловали, а ее квартиру разнесли за донаты.

По словам супруга изнасилованной Натальи, с которым та находится в процессе развода, главным на треш-стриме был ее молодой любовник, 18-летний Артем С. Якобы именно он привел приятелей в квартиру многодетной матери.

Врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по Ярославской области Юлия Никифорова рассказала, что по факту опубликованных сообщений проводится проверка. Пока дальнейшей информации в правоохранительных органах предоставить не смогли.