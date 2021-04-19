Таксист избил женщину в Казани. Она не предупредила водителя, что поедет с детьми

В Казани водитель такси избил мать двоих детей. Она не стала предупреждать его, что поедет с детьми, и взяла в машину свои детские кресла.

Как сообщает inkazan.ru, взявшего заказ водителя это возмутило, и он стал выгонять клиентку с детьми из салона. Сначала он вытолкнул женщину, а потом он взялся за детей.

Увидев это, проезжавшие мимо водители вызвали женщине скорую помощь и позвонили в полицию. У пассажирки рассечена бровь. А инцидент сейчас изучают полицейские.