Происшествия 26 марта 2024, 23:04 Автора провокационных постов о теракте в Crocus City Hall арестовали Автора постов о теракте в Crocus City Hall Конашенка арестовали Freepik

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Смольнинский суд принял решение об аресте петербуржца Николая Конашенко на 14 суток за мелкое хулиганство. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По данным канала, вечером 25 марта Конашенок попал в отделение полиции, куда его привезли с Мытнинской улицы. Мужчина вел себя «неадекватно, кричал, размахивал руками и выражался нецензурной бранью». Прохожие напугались дебошира и вызвали полицейских.

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Ближайшие две недели Николай Конашенок проведет под арестом. Ранее петербуржец попал в поле зрения правоохранителей после провокационных высказываний о теракте в Crocus City Hall.

Также стало известно, что генеральный директор АНО «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге Роксана Шатуновская уволилась после постов ее супруга о теракте в Crocus City Hall. Позже Конашенок на фоне общественного резонанса извинился за свои слова.