Общество 26 марта 2024, 01:01 «Чудовищное преступление». Петербуржец извинился за посты о теракте в Crocus City Hall МВД Петербурга распространило ролик с извинениями Конашенка за посты о теракте РИА «Новости»

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Петербуржец Николай Конашенок, задержанный за посты о теракте в Crocus City Hall, извинился за свои слова. Видео, снятое полицией Санкт-Петербурга, опубликовала «Фонтанка».

В ролике Конашенок пересказывал свои посты, касающиеся теракта в Crocus City Hall и извиняется за них.

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«Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм, совершено чудовищное преступление», — заявил задержанный.

Ранее петербуржец опубликовал в социальной сети два провокационных поста о нападении террористов в Crocus City Hall. Позже он удалил сообщения, но они успели вызвать волну негодования.

Сотрудники Центра «Э» задержали автора постов в аэропорту «Пулково» — он собирался лететь в Ереван. Его доставили в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также стало известно, что жена Николая Конашенко — бывший директор АНО «Новая Голландия». После постов мужа она покинула свой пост.