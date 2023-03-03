Происшествия 03 марта 2023, 00:01 Автомобиль Росгвардии подорвался на мине в Брянской области Хинштейн: четверо росгвардейцев получили ранения от подрыва на мине в Брянской области Telegram

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Автомобиль росгвардейцев подорвался на мине в ходе зачистки у села Сушаны в Брянской области. В результате ранены четыре человека, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«В ходе зачистки территории у села Сушаны на мине подорвалась машина Росгвардии. Четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянского СОБР (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН — получили легкие осколочные ранения», — сообщил депутат.

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Жизни раненых бойцов ничто не угрожает. К своему посту депутат добавил фотографию одной из найденных на месте мин.

Сейчас по всей территории Сушан работают силовые структуры.

Ранее ФСБ заявила, что силовики пресекли вылазку украинских националистов в Климовском районе Брянской области. Диверсионно-разведывательная группировка украинских боевиков напала на села Сушаны и Любечане Климовского района Брянской области в четверг, 2 марта.