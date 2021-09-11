Автоинспектор в Тверской области задержал пьяного водителя, выстрелив по колесам

Автоинспектор в Тверской области пошел на радикальные меры, чтобы остановить машину с пьяным водителем. Как сообщили «РИА Новости» в УМВД по региону, служащему пришлось прострелить у автомобиля колесо.

Сотрудники заметили машину на 30 километре дороги Осташков-Кувшиново. Подозрительно было то, что водитель несколько раз без причины оказывался на встречке. Когда его попытались остановить, он не стал на это реагировать.

Автоинспекторы несколько раз выстрелили в воздух, но это не подействовало. Тогда было решено стрелять по задним колесам, после чего нарушителя удалось задержать. Пострадавших нет.

За рулем оказался 58-летний житель Бологого. Выяснилось, что он водил машину в пьяном состоянии. В его отношении завели административное дело.

В России предлагают ужесточить наказание для педофилов. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, в котором указано: в некоторых случаях за такие преступления стоит приговаривать к пожизненному заключению.

Предложение появилось после вопиющего случая в Кемеровской области. Там мужчину, который не так давно вышел из мест лишения свободы, обвиняют в изнасиловании и убийстве двух школьниц десяти лет. Сам обвиняемый уже дал признательные показания.