Предполагаемому убийце двух девочек в Кузбассе предъявили обвинение

Следователи в Кузбассе предъявили обвинение в убийстве двух десятилетних школьниц Виктору Пестерникову. Его арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Ранее судимому 41-летнему жителю города Мыски предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом „а“, „в“, „к“ статьи 105 УК РФ, двумя эпизодами части 5 стать 131 УК РФ, двумя эпизодами части 5 статьи 132 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

Две школьницы из Киселевска ушли 6 сентября в школу и не вернулись. В последний раз живыми их видели в продуктовом магазине вместе с незнакомым мужчиной. На следующей день их тела нашли в заброшенном доме.

Сотрудница одной из школ Киселевска рассказала, что подозреваемый специально вел себя так, чтобы расположить к себе детей. По ее словам, сначала он общался с другими детьми, угощал их сладостями, создавал психологический настрой, вызывающий доверие у детей. У них сложилось впечатление, что общаться с мужчиной безопасно, так как сначала он никуда их не звал.

Вместе с двумя убитыми школьницами перед их похищением находились еще два мальчика. Их родители рассказали, как задержанный покупал им сладости, потом звал домой, но они отказались и ушли.

Мужчину ранее судили за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В СК рассказали, что он уехал жить в другой город, когда освободился из колонии. Подозреваемый должен был встать на учет в органы профилактики, но не сделал этого. В результате следователи возбудили уголовное дело о халатности.