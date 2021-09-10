Пожизненное заключение для педофилов предложили в Госдуме

Депутаты «Единой России» предложили Госдуме ужесточить наказание в стране за педофилию. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Александр Хинштейн.

Он отметил, что депутаты предлагают установить за такое тяжкое преступление максимально возможное в России наказание — пожизненное заключение.

Как пояснили в профильном комитете Госдумы, предложено ужесточить наказание за повторное домогательство детей, за содеянное в отношении двух и более детей. Также пожизненное могут ввести для тех, кто помимо педофилии совершил другое тяжкое или особо тяжкое преступление.

Задуматься о резком изменении мер наказания за педофилию заставили несколько случаев. В Киселевске Кемеровской области ранее судимый за педофилию мужчина вышел из тюрьмы и теперь обвиняется в том, что взялся за старое. Только в этот раз он, предположительно, после изнасилования убил своих жертв — двух школьниц. Девочкам было по десять лет.

Мужчина уже дал признательные показания. Психологи говорят, что некоторые люди с такими отклонениями просто неисправимы, и единственный способ обезопасить от них детей — просто изолировать преступников.