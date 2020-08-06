Автобус влетел в книжный магазин в Тюмени

Пассажирский автобус въехал в один из книжных магазинов в Тюмени. Во время аварии пострадали шесть человек, в число которых попал ребенок.

Автобус ПАЗ вечером 6 августа ехал по 62-му маршруту в Тюмени. На Ямской улице водитель въехал в здание книжного магазина напротив дома № 59. Сам мужчина рассказал после ДТП, что пытался уйти от столкновения с легковушкой, ехавшей в попутном направлении.

На кадрах с места аварии видно, что пассажирский автобус проехал по территории, разделяющий дорогу от пешеходного тротуара. Затем он врезался в витрину магазина, перегородив дорогу пешеходам.

Источник фото: vk.com/gibdd72

«В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса, в том числе десятилетний ребенок. В момент ДТП в ПАЗе находились 18 пассажиров», — сообщила во «ВКонтакте» пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Сейчас на месте работают сотрудники полка ДПС ГИБДД. Все причины и обстоятельства аварии с участием автобуса пока выясняются.