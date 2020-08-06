Инспекторы задержали нетрезвого водителя, совершившего ДТП с тремя авто

Инспекторы задержали нетрезвого водителя без прав, совершившего ДТП с тремя авто на парковке торгового центра в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что 30-летний мужчина на Ford Focus, сдавая назад, столкнулся с машинами KIA Rio, Mitsubishi Colt и Renault Duster. По предварительной информации, пострадали лишь транспортные средства, информирует ИА «Невские новости».

В отношении виновника аварии завели административное дело за управление автомобилем лицом, который не имеет права управления транспортом.