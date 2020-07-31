Полиция начала проверку после аварии в Крыму. В ней погибли 8 человек

Региональное управление МВД начало проверку в связи с аварией в Крыму, в результате которой погибли восемь человек. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса, уснувший за рулем.

«На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка», — рассказали представители пресс-службы МВД по региону. Их слова передает «Интерфакс».

Авария произошла на трассе «Таврида» недалеко от города Белогорск. Пассажирский автобус врезался в стоящий на дороге грузовик с прицепом. В результате погибли восемь человек, еще семь пострадали — их везут в больницы.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем, потому что не соблюдал режим труда и отдыха. Он занимался частным извозом на микроавтобусе, зарегистрированном в Краснодарском крае.