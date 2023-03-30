Эксклюзив 30 марта 2023, 21:44 Авария с участием мотоцикла и иномарки произошла в Москве Источник «360»: в Москве столкнулись иномарка и мотоцикл Pxhere

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В Центральном административном округе Москвы случилась авария с иномаркой и мотоциклом. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

ДТП произошло в районе дома № 44 по Нижней Красносельской улице. Водитель иномарки Audi A4 столкнулся с мотоциклистом, который ехал на аппарате Yamaha. Известно об одном пострадавшем. Кого конкретно поместили в карету скорой помощи, неизвестно.

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Подробности аварии выясняются.

В Карымском районе Забайкальского края произошло еще одно ДТП с участием двухколесного транспорта. Спортивный мотоцикл перевернулся на трассе. Байкер погиб.

Автоэксперт Ян Хайцеэр отметил, что мотоциклисты в 2023 году выехали на дороги раньше обычного. Однако асфальт еще не прогрелся. Он предупредил байкеров об опасности.

UPD: в аварии пострадал мотоциклист. От госпитализации байкер отказался.