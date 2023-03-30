Происшествия 30 марта 2023, 15:39 Мотоциклист погиб в ДТП в Забайкальском крае

Читать 360tv в

Спортивный мотоцикл перевернулся на трассе в Карымском районе Забайкальского края. В результате аварии байкер погиб, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло по пути из Дарасуна в Солнцево. Мотоциклист не смог справиться с управлением, после чего транспорт съехал с проезжей части и перевернулся.

Реклама

Отмечается, что у байкера не было водительского удостоверения.