Транспорт 27 марта 2023, 01:53 Автоэксперт рассказал об опасности езды на мотоцикле по непрогретому асфальту Автоэксперт Хайцеэр: непрогретый асфальт и шины мотоцикла повышают риск ДТП на дорогах Unsplash

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Мотоциклисты в этом году раньше обычного выехали на городские дороги, но асфальт еще недостаточно прогрелся. К чему это может привести, рассказал в интервью радио Sputnik автоэксперт Ян Хайцеэр.

«Еще нет устойчивых плюсовых температур, при которых и шины, и асфальт достаточно прогреты, чтобы мотоцикл был управляемым, а тормозной путь — нормальным. Пока асфальт не прогрет, мотоцикл становится неустойчивым при торможении», — пояснил специалист.

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Кроме того, автомобилисты за зиму отвыкли «крутить головой на 360 градусов», как это делают в период мотоциклетного сезона. Мотоциклистам эксперт посоветовал подождать устойчивого тепла, а водителям автомобилей рекомендовал быть внимательней на дорогах.

«Надо не только о своей безопасности думать. Помните, что мотоциклист на дороге максимально уязвим, столкновение с автомобилем почти всегда фатально для него», — предупредил Хайцеэр.

Несколько дней назад в Краснодаре произошло ДТП со смертельным исходом — мотоциклист погиб при столкновении с кроссовером. Водитель иномарки нарушил правила, что повлекло столкновение, в результате которого второй участник движения скончался на месте.