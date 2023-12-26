Происшествия 26 декабря 2023, 12:31 Атаку ВСУ по Феодосии связали со взятием Марьинки Сенатор Климов объяснил атаку ВСУ по Феодосии взятием Марьинки ВС России Chenjunfeng/Xinhua/globallookpress

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Удар Вооруженных сил Украины по Феодосии мог стать реакцией на освобождение ВС России Марьинки в ДНР. Такое заявление в беседе с Lenta.ru сделал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он объяснил, что подобные происшествия не являются чем-то новым. ВСУ уже пытались атаковать столицу России беспилотниками, несколько раз украинским боевикам удавалось обстрелять территорию РФ ракетами. Сам факт диверсионных методов Украины не удивляет, подчеркнул Климов.

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«Мне кажется, что наша победа под Марьинкой могла быть одним из побудительных мотивов такого рода агрессивной реакции», — сказал сенатор.

По его словам, последний удар ВСУ по Феодосии подтверждает факт того, что армия России выбрала верную тактику в зоне спецоперации. Климов заявил о необходимости «довести дело до конца и сделать это максимально эффективно».

Украинские войска нанесли удар по Феодосии рано утром 26 декабря. После атаки начался пожар, огонь удалось локализовать. В результате случившегося четыре человека получили ранения.