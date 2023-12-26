Важное 26 декабря 2023, 12:13 Число пострадавших в Феодосии после удара ВСУ выросло до четырех Минздрав Крыма: четыре человека пострадали при ударе ВСУ по Феодосии РИА «Новости»

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Количество пострадавших в Феодосии после удара со стороны Вооруженных сил Украины выросло до четырех. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Крыма.

Жертвой атаки стал один человек. Из четырех пострадавших двоим оказали амбулаторную медицинскую помощь, остальных госпитализировали.

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«Пациенты, получающие помощь в стационарных условиях, в настоящее время в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве.

Утром 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о двух раненых при атаке ВСУ на город. По его словам, один человек погиб. Шесть зданий получили повреждения.

ВСУ нанесли удар по Феодосии ранним утром. После атаки пришлось оцепить территорию порта. На место происшествия прибыли профильные службы. Жителей призвали соблюдать спокойствие и доверять только проверенным данным.